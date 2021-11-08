Теперь вы можете открывать чаты в отдельном окне в Microsoft Teams
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- Категория: Microsoft
- Дата: 8-11-2021, 21:04
- Просмотров: 236
Microsoft продвигает Teams как платформу для общения на ПК. Компания сделала Teams неотъемлемой частью Windows 11, постоянно обновляя ее, чтобы улучшать ее каждый день. Одно из таких обновлений позволило отделять окно чата от фактического приложения.
Эта функция по-прежнему существует в приложении Skype for Business, которое с каждым днем заменяется на Teams. Хотя раньше вы могли открывать окно чата из основного приложения, отдельное окно уменьшает перемещение курсора при запуске нового чата. Пользователи могут включить эту функцию, щелкнув иконку «Дополнительные параметры», обычно обозначенный тремя точками в правом верхнем углу приложения, и выбрав «Настройки».
Оттуда пользователи могут выбрать опцию «Новое окно», доступную в разделе «Открыть новый чат в». При этом откроется окно чата, если щелкнуть новую опцию чата или просто нажать Ctrl + N.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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