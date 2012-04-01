До окончания поддержки Microsoft .NET 5 осталось всего шесть месяцев
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 19:01
- Просмотров: 120
Microsoft выпустила общедоступную (GA) версию .NET 6 вчера на виртуальном мероприятии .NET Conf 2021. Параллельно с этим компания выпустила Visual Studio 2022.
Появление .NET 6 также означает, что сейчас самое время напомнить разработчикам, что платформа .NET 5 достигнет окончания поддержки через шесть месяцев, 8 мая 2022 года. Это связано с тем, что .NET 5 не имеет уровня поддержки Long Term Support (LTS) и, следовательно, ограничена только 18-месячной поддержкой, предлагаемой уровнем поддержки «Current» для версий .NET. Фреймворк .NET 5 стал GA в ноябре прошлого года, что означает, что 18-месячный период поддержки заканчивается в мае следующего года.
К счастью, с .NET 6 все по-другому, поскольку последняя версия фреймворка имеет трехлетний уровень поддержки LTS, в отличие от .NET 5, что означает, что она будет получать важные обновления до 8 ноября 2024 года.
Отметим, что предварительные версии .NET 6 RC 1 и RC 2 также достигли окончания поддержки 8 октября 2021 года и 9 ноября 2021 года, соответственно, поскольку версия GA уже вышла.
Вы можете найти более подробную информацию здесь.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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