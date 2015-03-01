Microsoft анонсировала предварительную версию портала Feedback для приложений и служб Microsoft 365
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 15:28
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В прошлом месяце Microsoft запустила новый портал обратной связи для Teams и Edge, который заменяет форумы UserVoice. Теперь компания объявила, что портал обратной связи доступен для множества других приложений и служб Microsoft 365, включая Word, PowerPoint и OneDrive.
Этот новый портал позволяет пользователям отправлять свои собственные отзывы, комментировать и голосовать за предложения, размещенные другими, а также получать обновления статуса. «Созданный на Dynamics 365 Customer Service, Feedback — это место, где пользователи могут поделиться своими отзывами о приложениях и службах Microsoft 365 в одном месте. С помощью Feedback пользователи могут отправлять новые отзывы для сообщества или участвовать в существующих отзывах, голосуя за отзывы, которые соответствуют их собственным, или комментируя существующие темы», - пояснила компания.
Помимо Microsoft Teams и Edge, новый портал обратной связи теперь поддерживает более 30 приложений и служб Microsoft 365. Пользователи могут фильтровать отзывы по платформам и различным категориям, а также сортировать элементы по новейшим отзывам, самым старым отзывам, наибольшему количеству голосов, наименьшему количеству голосов, наибольшему количеству комментариев или наименьшему количеству комментариев.
Важно отметить, что предварительная версия портала обратной связи доступна как на настольных, так и на мобильных устройствах. На момент запуска он доступен только на английском языке, а поддержка других языков и продуктов, таких как Windows, появится в следующем году.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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