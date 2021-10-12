Microsoft выпустила Windows Subsystem for Linux Preview 0.50.2
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 21:36
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Компания. Microsoft выпустила Windows Subsystem for Linux Preview 0.50.2.
Вот список изменений:
• Добавлен новый логотип для Windows Subsystem for Linux;
• Включите аппаратные счетчики производительности, если оборудование их поддерживает [GH 4678];
• Параметр USERPROFILE%\.wslconfig был добавлен для отказа:
• [wsl2];
• hardwarePerformanceCounters=false;
• Исправлена проблема при печати сообщений об ошибках системы, содержащих вставки;
• Обновите плитку пользователя для запуска в домашнем каталоге пользователя вместо C:\WINDOWS\System32;
• Восстановите расположение сигналов по умолчанию для процесса /etc/wsl.conf boot.command, чтобы предотвратить зомби-процессы [GH 7575];
• Переключитесь на использование статической CRT для двоичных файлов Windows;
• Используйте API магазина для загрузки дистрибутивов через wsl.exe –install;
• Добавьте параметр --no-launch в wsl.exe –install;
• Множество обновлений локализованных строк;
• Переключитесь на обновленный tar для импорта/экспорта дистрибутивов WSL2;
• Обновление до официального пакета sdk 22000;
• Удалите символы Linux для сборок релиза;
• Обновите ядро Linux до 5.10.74.3;
• Обновление до вышестоящего стабильного релиза ядра 5.10.74;
• Включите формат типа BPF (CONFIG_DEBUG_INFO_BTF) для использования инструментами eBPF [GH 7437];
• Изменена версия Dxgkrnl на 2110;
• Реализован D3DKMTShareObjectWithHost;
• Исправлена проблема с выравниванием шины виртуальной машины QueryStatistics для результата;
• Реализован D3DKMTCreateSyncFile;
• Address upstream submission feedback;
• Перемещен d3dkmthk, чтобы включить /uapi/misc;
• Заменяет u32 на __u32 и u64 на __u64;
• Добавлен "_" перед значениями перечислителя для поддержки, включая заголовки WDK и Linux;
• Удалены отверстия в видимых структурах пользовательского режима для совместимости с 32-битными приложениями;
• Заменяет указатель в видимых структурах пользовательского режима определением u64 для приложений пользовательского режима;
• Исправлен сбой сборки в версиях GCC старше 8.1 [GH 7558];
• Включите Buffer Sharing и Sync File Frameworks (CONFIG_DMA_SHARED_BUFFER, CONFIG_SYNC_FILE) для использования Dxgkrnl;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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