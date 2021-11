Последняя реорганизация Microsoft сосредоточена на Azure и новых облачных бизнесах

В рамках объявленных сегодня шагов Гатри получит еще несколько новых непосредственных подчиненных. Рани Боркар, глава Azure Hardware Systems & Infrastructure, перейдет в руководящую группу Гатри. Билли Андерс, возглавляющий команду Azure CXP, также присоединится к руководящей группе Гатри. Azure Edge + Platform Team возглавит Дуг Филлипс. Филлипс присоединится к руководящей команде Гатри и будет подчиняться непосредственно ему.



Технический сотрудник Марк Руссинович продолжит руководить Azure Office команды технического директора и присоединится к руководящей команде Гатри и будет отчитываться непосредственно перед ним. А технический сотрудник Генри Сандерс продолжит работу в качестве технического директора команды Azure Edge + Platform, подчиняясь Гатри и присоединяясь к руководящей команде Гатри.

Мэри Джо Фоли сообщила, что Microsoft создаёт команду под названием Strategic Missions and Technologies (SMT), которую возглавит нынешний исполнительный вице-президент Azure Джейсон Зандер. В новой роли Зандер будет подчиняться непосредственно генеральному директору Сатьи Наделле, а SMT объединит четыре основных бизнеса: US Federal (government cloud) business, Azure Space & Mission Engineering, Azure for Operators (tele-communications) и Azure Quantum.Согласно внутреннему электронному письму от Зандера, сообщенному Фоли, «общая связь, которую разделяют команды в этом новом подразделении, — это возможность следующего поколения - возможность, которая имеет настолько сильное потенциальное влияние, что каждая область заслуживает особого внимания для роста».Зандер не будет заменен на посту EVP Azure, вместо этого Скотт Гатри возглавит новую перетасованную команду Azure. Azure Core Team увеличится и будет включать Azure Dedicated и Azure Global Infrastructure. Новое подразделение Cloud for Industry and Global Expansion под руководством Кори Сандерса будет курировать вертикальные облачные платформы Microsoft и отчитываться перед Гатри.Вот комментарий Фоли:Узнать другие подробности можно здесь