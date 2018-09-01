Microsoft анонсировала бандл Xbox Series S - Fortnite and Rocket League
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 16:42
- Просмотров: 91
Компания Microsoft анонсировала бандл Xbox Series S - Fortnite and Rocket League, который поставляется с Midnight Drive Pack, включая аксессуары, V-баксы и многое другое. Хотя Fortnite и Rocket League являются играми Free-to-Play, добавление 1000 бесплатных V-баксов Fortnite, 1000 кредитов Rocket League и косметических предметов может быть очень интересным предложением для молодых игроков.
Бандл Xbox Series S Fortnite and Rocket League доступен в Северной Америке, а другие рынки получат его в декабре. Потребители могут либо заплатить $299 за бандл, либо воспользоваться Xbox All Access, чтобы получить бандл и 24 месяца Xbox Game Pass Ultimate за $24.99 в месяц в течение 24 месяцев.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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