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Microsoft анонсировала бандл Xbox Series S - Fortnite and Rocket League

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 16:42
  • Просмотров: 91

Компания Microsoft анонсировала бандл Xbox Series S - Fortnite and Rocket League, который поставляется с Midnight Drive Pack, включая аксессуары, V-баксы и многое другое. Хотя Fortnite и Rocket League являются играми Free-to-Play, добавление 1000 бесплатных V-баксов Fortnite, 1000 кредитов Rocket League и косметических предметов может быть очень интересным предложением для молодых игроков.




Бандл Xbox Series S Fortnite and Rocket League доступен в Северной Америке, а другие рынки получат его в декабре. Потребители могут либо заплатить $299 за бандл, либо воспользоваться Xbox All Access, чтобы получить бандл и 24 месяца Xbox Game Pass Ultimate за $24.99 в месяц в течение 24 месяцев.

Узнать другие подробности можно здесь.

Илья Источник:
onmsft.com
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