Приложение Microsoft Authenticator получило новые функции в очередном обновлении
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- Категория: Microsoft
- Дата: 22-11-2021, 19:22
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Microsoft выпустила новое обновление для приложения Microsoft Authenticator для iOS и Android, и оно предоставляет новые функции безопасности для корпоративных пользователей и ИТ-администраторов. Компания отметила, что некоторые из этих функций общедоступны, а остальные в настоящее время доступны в публичной предварительной версии.
Приложение Microsoft Authenticator получило опыт сопоставления номеров в push-уведомлениях, чтобы повысить безопасность входа пользователей и уменьшить количество случайных одобрений. После включения функция предлагает пользователям ввести двухзначный код, который отображается на экране входа в систему, чтобы завершить запрос на одобрение.
Кроме того, теперь приложение может предоставлять дополнительный контекст непосредственно в мобильных push-уведомлениях. Если этот параметр включен, в уведомлениях Microsoft Authenticator будет отображаться имя приложения, а также место входа на основе IP-адреса. Эта функция дополняет функцию сопоставления номеров, чтобы помочь ИТ-администраторам сделать вход в систему более безопасным для конечных пользователей.
Для пользователей в организации, которые уже подключены к приложению Microsoft Authenticator, но еще не настроили его, это последнее обновление также позволяет ИТ-администраторам запускать Registration Campaigns. В следующий раз, когда сотрудники будут выполнять многофакторный вход с помощью менее безопасных методов телефонии, им будет предложено настроить приложение Microsoft Authenticator, которое в дальнейшем станет методом аутентификации по умолчанию.
Microsoft также представила новый параметр, который позволяет ИТ-администраторам ограничивать доступ к ресурсам для сотрудников, проживающих в определенном географическом местоположении. Если этот параметр включен, приложение Microsoft Authenticator теперь требует, чтобы пользователи сообщали свое местоположение по GPS во время входа в систему.
Эти улучшения безопасности в настоящее время развертываются для всех корпоративных клиентов, и компания просит пользователей оставлять свои отзывы на портале Microsoft Azure Feedback.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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