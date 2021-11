Microsoft запустит план Teams Phone with Calling с 1 января 2022 года

Microsoft запустит новый план обслуживания для бизнес-клиентов под названием «Teams Phone with Calling». Компания объединяет свои пакеты Microsoft 365 Business Voice и Enterprise, чтобы упростить процесс покупки и предоставить «возможности корпоративного уровня» малому и среднему бизнесу (SMB).План Teams Phone with Calling — это облачная телефонная служба, которая позволит клиентам совершать и принимать звонки через PSTN на стационарные и мобильные телефоны в Microsoft Teams. Это безопасное и надежное решение включает такие функции, как транскрипция голосовой почты, очереди вызовов, консультативный перевод и автосекретари. Это должно помочь удовлетворить потребности малого и среднего бизнеса в телефонных разговорах.«План Teams Phone with Calling — это комплексное коммуникационное решение, которое помогает малым и средним предприятиям сократить расходы и упростить операции. Оно объединяет свонки, чат, собрания и совместную работу в одном приложении, позволяя пользователям совершать телефонные звонки из любого места и с любого устройства —включая компьютеры, смартфоны, настольные телефоны и конференц-залы. Оно сочетает в себе основные компоненты телефонии: телефонную систему и план внутренних звонков в единый пакет», - пояснила компания в своем блоге.Microsoft заявляет, что план Teams Phone with Calling будет доступен клиентам через её партнеров на 33 рынках, начиная с 1 января 2022 года. Кроме того, предприятия, базирующиеся в Великобритании, США или Канаде, также смогут приобрести план непосредственно с официального веб-сайта с 3 января. В ближайшие месяцы компания планирует расширить доступность для подписчиков Microsoft 365 по всему миру.Если говорить про доступность, то план Teams Phone with Calling будет автоматически доступен организациям с лицензиями «Microsoft 365 Business Basic, Business Standard, Business Premium, F1, F3, E3, A3 и Office 365 F1, F3, E1, E3, A1, A3». Microsoft также предложит бесплатную 30-дневную пробную версию для подходящих клиентов, заинтересованных в использовании плана Teams Phone with Calling от имени своей организации.Узнать другие подробности можно здесь