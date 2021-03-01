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Microsoft Teams позволит веб-пользователям управлять разрешениями камеры и микрофона для сторонних приложений

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 20:42
  • Просмотров: 112
Microsoft Teams позволит веб-пользователям управлять разрешениями камеры и микрофона для сторонних приложений

Microsoft планирует изменить способ обработки нативных разрешений устройств для сторонних приложений в Teams. Настольное и мобильное приложения Microsoft Teams уже позволяют пользователям вручную предоставлять разрешения на доступ каждому стороннему приложению, и теперь этот опыт распространяется и на веб-клиент.

В настоящее время веб-пользователям Microsoft Teams, которые хотят получить доступ к своему микрофону, камере и местоположению в сторонних приложениях, необходимо настроить разрешение устройства в веб-браузере. Чтобы сделать работу более безопасной, Microsoft скоро позволит пользователям разрешать разрешения на уровне каждого приложения непосредственно в веб-приложении Teams.

«Чтобы лучше защитить сторонние приложения Microsoft Teams, которые запрашивают нативные разрешения устройства, такие как доступ к камере, микрофону или местоположению, мы будем требовать, чтобы пользователи вручную соглашались на получение этих разрешений для каждого приложения в Microsoft Teams в опыте веб-браузера. Мы уже делаем это на настольных и мобильных клиентах Teams», - поясняет компания в дорожной карте Microsoft 365.

Согласно дорожной карте Microsoft 365, новая функция безопасности начнет развертываться для веб-пользователей Teams по всему миру в феврале 2022 года.

Узнать другие подробности можно здесь.


Илья Источник:
onmsft.com
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