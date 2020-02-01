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Microsoft внесёт улучшения в опыт гостевых пользователей в Microsoft Teams

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 16:45
  • Просмотров: 128
Microsoft внесёт улучшения в опыт гостевых пользователей в Microsoft Teams

Компания Microsoft объявила, что намерена внести улучшения в опыт гостевых пользователей в Microsoft Teams.

Microsoft внесёт следующие изменения:

• Теперь гостевой пользователь сможет отклонить ожидающее гостевое приглашение в приложении Teams;
• Когда гостевой пользователь нажимает кнопку «Отклонить», в списке арендаторов Teams не отображается клиент с ожидающим приглашением и на вкладке «Управление учетной записью»;
• Теперь гостевой пользователь сможет инициировать выход из организации (перенаправляя пользователя на портал, где пользователь теперь может покинуть гостевого арендатора);
• Когда гостевой пользователь нажимает кнопку «Покинуть организацию», пользователь получает инструкции о том, как покинуть арендатора из Teams и Azure Portal;
• Гостевой пользователь теперь сможет управлять списком гостевых арендаторов, выбрав «Скрыть/Показать» гостевых арендаторов;
• Когда гостевой пользователь нажимает «Скрыть/Показать», арендатор будет показан (или скрыт) в меню под списком арендаторов;
Изменения не повлияют на разрешение гостя и/или доступ к ресурсам.

Microsoft планирует начать развертывать улучшения в начале декабря, а завершить - к концу декабря.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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