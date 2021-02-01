Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

В Microsoft Teams Rooms будет улучшена поддержка нескольких камер

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 17:08
  • Просмотров: 118

Microsoft анонсировала новую функцию для Microsoft Teams Rooms for Windows.

Эта новая функция позволит пользователям в комнатах переключаться между несколькими видеокамерами с консоли в комнатах Teams в Windows. Для комнат с более чем одной видеокамерой, подключенной к MTR, пользователи смогут переключаться между этими камерами во время собрания Teams, выбрав камеру из списка доступных камер.

Пользователи, использующие Microsoft Teams Rooms с несколькими USB-камерами, увидят обновленную кнопку видео на универсальной на панели консоли Teams Rooms.



Пользователи могут нажать на иконку камеры, чтобы выключить и включить камеру, и могут нажать на шеврон, чтобы выбрать другую камеру.

При нажатии на шеврон рядом с иконкой камеры открывается диалоговое окно выбора камеры с предварительным просмотром в реальном времени. Когда пользователь выбирает другую камеру, она выбирается, и пользователь может нажать в любом месте за пределами диалогового окна, чтобы закрыть диалоговое окно.



Администраторы устройств могут выбрать видеокамеру по умолчанию, выбрав её в настройках устройств, с помощью конфигурации XML или в пользовательском интерфейсе Teams Admin Center.



Если на устройстве не настроено несколько USB-камер с устройством Teams Rooms в конференц-залах, разницы в работе не будет.

Ожидается, что это обновление для Microsoft Teams Rooms только для Windows будет доступно в середине декабря в Microsoft Store.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
  • 0
Похожие новости
Обзор Windows 10
Общий доступ к контенту с камеры теперь развертывается для настольного клиента Microsoft Teams

Общий доступ к контенту с камеры теперь развертывается для настольного клиента Microsoft Teams

Microsoft представляет новую категорию интеллектуальных камер для Teams Rooms

Microsoft представляет новую категорию интеллектуальных камер для Teams Rooms

Устройства Microsoft Teams Rooms получают возможность автоматического ответа на вызовы Meet Now, поддержку разрешения 1080p и многое другое

Устройства Microsoft Teams Rooms получают возможность автоматического ответа на вызовы Meet Now, поддержку разрешения 1080p и многое другое

Microsoft Teams получит функцию «Контент с камеры»

Microsoft Teams получит функцию «Контент с камеры»

Microsoft Teams позволит пользователям делиться ссылками на Meet Now

Microsoft Teams позволит пользователям делиться ссылками на Meet Now




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 38
Пользователей: 0
Гостей: 38
Роботы: Yandex Google
+2  
Новостей: 13911
+0  
Комментариев: 39458
+0  
Пользователей: 10083