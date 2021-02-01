В Microsoft Teams Rooms будет улучшена поддержка нескольких камер
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 17:08
- Просмотров: 118
Microsoft анонсировала новую функцию для Microsoft Teams Rooms for Windows.
Эта новая функция позволит пользователям в комнатах переключаться между несколькими видеокамерами с консоли в комнатах Teams в Windows. Для комнат с более чем одной видеокамерой, подключенной к MTR, пользователи смогут переключаться между этими камерами во время собрания Teams, выбрав камеру из списка доступных камер.
Пользователи, использующие Microsoft Teams Rooms с несколькими USB-камерами, увидят обновленную кнопку видео на универсальной на панели консоли Teams Rooms.
Пользователи могут нажать на иконку камеры, чтобы выключить и включить камеру, и могут нажать на шеврон, чтобы выбрать другую камеру.
При нажатии на шеврон рядом с иконкой камеры открывается диалоговое окно выбора камеры с предварительным просмотром в реальном времени. Когда пользователь выбирает другую камеру, она выбирается, и пользователь может нажать в любом месте за пределами диалогового окна, чтобы закрыть диалоговое окно.
Администраторы устройств могут выбрать видеокамеру по умолчанию, выбрав её в настройках устройств, с помощью конфигурации XML или в пользовательском интерфейсе Teams Admin Center.
Если на устройстве не настроено несколько USB-камер с устройством Teams Rooms в конференц-залах, разницы в работе не будет.
Ожидается, что это обновление для Microsoft Teams Rooms только для Windows будет доступно в середине декабря в Microsoft Store.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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