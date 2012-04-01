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Microsoft анонсировала Teams Essentials для малого бизнеса

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 20:19
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Microsoft представила сегодня Microsoft Teams Essentials, новое автономное предложение Teams, предназначенное для малого бизнеса и организаций, включая розничных продавцов, рестораны, некоммерческие организации и т. д. Teams Essentials не требует ИТ-опыта и включает в себя больше функций, чем бесплатная версия Teams, выпущенная Microsoft для конкуренции со Slack.

Основные функции Microsoft Teams Essentials включают неограниченные групповые видеозвонки до 30 часов с участием до 300 человек, групповые чаты и интеграцию календаря с Outlook и Google Calendar. Teams Essentials также предлагает 10 ГБ облачного хранилища для беспрепятственного обмена файлами и управления задачами с коллегами. Однако в Teams Essentials не будет функции каналов и связанных сообщений, доступных в обычном приложении Teams.

CVP Microsoft 365 Джаред Спатаро считает, что Teams Essentials по $4 за пользователя в месяц является «самым доступным решением все в одном на сегодняшнем рынке». Microsoft 365 Business Basic, немного более дорогой план по $5 за пользователя в месяц, включает в себя все, что перечислено в Microsoft Teams Essentials, а также записи собраний с транскрипциями, электронную почту бизнес-класса, 1 ТБ облачного хранилища, а также веб- и мобильные версии приложений Microsoft Office.

Microsoft Teams Essentials будет доступен для покупки непосредственно на веб-сайте Microsoft, но он также будет предлагаться различными партнерами Microsoft Cloud, включая Crayon, T-Mobile и Rhipe. «С Teams Essentials мы рады сделать еще один шаг в нашем стремлении и позволить небольшим компаниям безопасно сотрудничать практически из любого места», - сказал сегодня Спатаро.

Узнать другие подробности можно здесь.



Илья Источник:
onmsft.com
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