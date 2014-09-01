Microsoft предлагает новые функции редактирования фотографий в веб-версии OneDrive
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 14:24
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Хотя OneDrive — это решение Microsoft, разработанное для облачного хранилища, его универсальный характер также означает, что люди предпочитают больше возможностей при работе со своими файлами. Microsoft утверждает, что возможность редактирования фотографии непосредственно в OneDrive, не полагаясь на другое приложение, была одной из наиболее востребованных функций, и сегодня новые возможности развертываются в веб-версии сервиса.
Хотя набор функций для редактирования фотографий на данный момент кажется довольно простым, это лучше, чем ничего, и, безусловно, будет приветствоваться ярыми пользователями сервиса. Предлагаются три возможности: «Обрезать», «Регулировать» и «Фильтр».
Как следует из названия, первая функция позволяет либо обрезать фотографии вручную, либо выбрать из набора заранее определенных соотношений сторон. Вы также можете поворачивать свои изображения. Вторая функция позволяет изменять освещение и цвет на фотографиях с помощью ползунков для экспозиции, контрастности, насыщенности, оттенка и многого другого. Эти функции начали развертываться ещё в июне.
Наконец, третья функция имеет набор фильтров, которые позволяют добавлять к фотографиям искусственные эффекты. Если вы редактируете любую фотографию, у вас есть возможность перезаписи оригинала или сохранения его как нового файла. Вы также можете перейти к истории версий, чтобы восстановить файл, если вы случайно выбрали неправильную опцию.
Microsoft отметила, что веб-версия OneDrive скоро получит возможность аннотирования и разметки фотографий. Ожидается, что она будет выпущена в конце декабря. Компания прямо не заявила, что последний набор функций развертывается поэтапно, поэтому он должен быть доступен прямо сейчас.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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