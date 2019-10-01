Новая бета-версия приложения «Ваш телефон» для Android получила специальное исправление для Surface Duo 2
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 17:47
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Microsoft выпустила обновление для бета-версии приложения «Ваш телефон» для Android, которое включает специальное исправление для Surface Duo 2.
Обновление удаляет странное ограничение, которое позволяло владельцам Surface Duo 2 сопрягать свое устройство только с одним ПК, то есть, например, они могли отправлять уведомления только на свой ноутбук дома, но не на свой ПК на работе.
Обновление включено в версию 1.21111.176.0-beta_3060351 приложения «Ваш телефон» в Google Play Store и позволяет пользователям использовать кнопку «Добавить компьютер» в настройках приложения «Ваш телефон».
Непонятно, почему у Surface Duo 2 было это ограничение.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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