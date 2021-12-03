Microsoft Teams по умолчанию включает чат между рабочими и личными учетными записями
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- Категория: Microsoft
- Дата: 3-12-2021, 19:45
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Функция общего чата в Teams, о которой Microsoft объявила на своей конференции Ignite в прошлом месяце, теперь доступна для пользователей Teams. Новая функция обеспечивает взаимодействие Teams для работы и Teams для потребителей в чате, и она будет включена по умолчанию, согласно Microsoft 365 Admin Center.
Функция общего чата основана на существующей возможности внешнего доступа в Teams, которая позволяет пользователям общаться в чате, звонить и назначать собрания с кем угодно за пределами своей организации. В этом релизе появилась возможность приглашения пользователей с личной учетной записью Teams по номеру телефона или электронной почте, сохраняя при этом безопасность связи и в рамках политики организации.
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Важно отметить, что некоторые организации могут захотеть отключить эту настройку для всех пользователей или отдельных пользователей в своих клиентах, поскольку это может привести к потере данных, спаму и фишинговым атакам.
Чтобы отключить эту функцию, ИТ-администраторам необходимо перейти в Teams Admin Сenter и щелкнуть Пользователи>> Внешний доступ. Наконец, отключите переключатель «Люди в моей организации могут общаться с пользователями Teams, учетные записи которых не управляются организацией». Также есть возможность запрета связи с людьми с рабочей учетной записью.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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