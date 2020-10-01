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Edge Dev для Android теперь поддерживает аутентификацию для автоматического заполнения паролей

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 23:28
  • Просмотров: 35

В середине ноября сообщалось, что Edge для Android скоро позволит пользователям аутентифицироваться с помощью отпечатка пальца или пин-кода, прежде чем пользователи смогут автоматически заполнять конфиденциальную информацию. В то время эта опция была выделена серым цветом, но, по данным пользователя под ником «Leopeva64-2», эта функция теперь включена в Edge Dev.

Новую функцию можно найти, перейдя в Настройки> Учетные записи> Пароли. Это достаточно просто включить, просто переключите переключатель. Согласно посту на Reddit, функция может быть развернута контролируемым образом, потому что пользователь «Leopeva64-2» заявляет, что опция по-прежнему неактивна в Edge Canary. Чтобы увидеть, как эта функция работает, вы можете посмотреть GIF-файл ниже.


Нажмите на изображение для демонстрации


По данным пользователя «ultravio1et», который прокомментировал предыдущую ветку об этой функции, у пользователей iOS уже была возможность пройти аутентификацию, прежде чем разрешить автозаполнение.

Неясно, сколько времени потребуется Microsoft, чтобы интегрировать эту функцию в Edge Stable для Android, но повышение безопасности будет приветствоваться. Поскольку в реализации используется переключатель, каждый человек будет решать, хочет ли он дополнительной безопасности или большего удобства.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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