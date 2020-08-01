OneDrive for Business получит поддержку разметки изображений в этом месяце
-
- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 21:26
- Просмотров: 71
Microsoft OneDrive получит поддержку разметки, которая позволит пользователям рисовать и добавлять заметки, чтобы выделить определенные части своих изображений. По данным Microsoft 365 Admin Center, новая функция начнет развертываться для бизнес-клиентов в конце этого месяца.
Этот новый инструмент разметки появится в верхней части приложения, когда пользователь откроет изображение для редактирования в OneDrive for Business. После нажатия пользователи смогут выбрать маркеры, изменить толщину или цвет рукописного ввода, а также стереть рукописный ввод. Эта функция может быть удобна для людей, которые используют приложение для хранения всех своих фотографий, чтобы сотрудничать со своими коллегами.
Microsoft также добавила несколько новых возможностей редактирования фотографий в OneDrive for Business, включая параметры обрезки, регулировки и фильтрации. Компания также планирует развернуть функции в версии приложения для iOS в ближайшие месяцы.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 27
Пользователей: 0
Гостей: 27
Роботы: Yandex Google
Пользователей: 0
Гостей: 27
Роботы: Yandex Google
+2Новостей: 13926
+0Комментариев: 39458
+0Пользователей: 10083