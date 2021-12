Клиент синхронизации OneDrive для Windows on ARM и Mac M1 теперь доступен в качестве предварительной версии

Microsoft выпустила предварительную версию клиента синхронизации OneDrive для Windows on ARM и Mac с процессорами Apple M1. Нативное приложение OneDrive для этих устройств на базе ARM было наиболее востребованной функцией, и новый клиент должен улучшить производительность по сравнению с эмулируемой версией для процессоров x86.Чтобы попробовать новый нативный клиент синхронизации OneDrive, вам необходимо зарегистрироваться в Office Insider Program на вашем компьютере с Windows on ARM или Apple Silicon Mac. Затем вам нужно будет согласиться на получение предварительных версий OneDrive в Настройки> О программе, и внизу появится возможность загрузки приложения OneDrive, созданного для Apple Silicon или Windows on ARM.«Мы развернём эту функцию в кольце инсайдеров в течение следующих нескольких дней», - заявила команда OneDrive. Office для Mac уже был перекомпилирован для Apple Silicon Mac, но OneDrive был недостающим элементом головоломки производительности Microsoft на macOS.Узнать другие подробности можно здесь