Клиент синхронизации OneDrive для Windows on ARM и Mac M1 теперь доступен в качестве предварительной версии
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 16:37
- Просмотров: 135
Microsoft выпустила предварительную версию клиента синхронизации OneDrive для Windows on ARM и Mac с процессорами Apple M1. Нативное приложение OneDrive для этих устройств на базе ARM было наиболее востребованной функцией, и новый клиент должен улучшить производительность по сравнению с эмулируемой версией для процессоров x86.
Чтобы попробовать новый нативный клиент синхронизации OneDrive, вам необходимо зарегистрироваться в Office Insider Program на вашем компьютере с Windows on ARM или Apple Silicon Mac. Затем вам нужно будет согласиться на получение предварительных версий OneDrive в Настройки> О программе, и внизу появится возможность загрузки приложения OneDrive, созданного для Apple Silicon или Windows on ARM.
«Мы развернём эту функцию в кольце инсайдеров в течение следующих нескольких дней», - заявила команда OneDrive. Office для Mac уже был перекомпилирован для Apple Silicon Mac, но OneDrive был недостающим элементом головоломки производительности Microsoft на macOS.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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