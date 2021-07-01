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Приложение Microsoft Teams Public Preview теперь обеспечивает лучший контроль над уведомлениями ленты активности

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 13:19
  • Просмотров: 0

Приложение Microsoft Teams Public Preview получило новое обновление, которое позволяет пользователям настраивать тип уведомлений, которые отображаются в ленте активности. Это одна из наиболее часто запрашиваемых функций у пользователей, которые теперь могут отключать все реакции и предотвращать появление определенных уведомлений приложений в ленте активности.

Для тех, кто не знает, лента активности в Teams действует как Центр уведомлений, который показывает @mentions, реакции эмоджи, ответы на сообщения и другие уведомления. Однако эта функция направлена на уменьшение информационной перегрузки, с которой могут столкнуться многие пользователи в данный момент.

Чтобы настроить уведомления ленты активности, вам нужно щелкнуть иконку колокольчика в верхнем левом углу приложения. Затем щелкните правой кнопкой мыши любой элемент ленты и выберите параметр «Отключить все реакции». Вы можете повторить же тот процесс, чтобы отключить уведомления от выбранных приложений.

Ожидается, что новый опыт настройки уведомлений в Teams будет доступен для обычных пользователей к концу этого месяца.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
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