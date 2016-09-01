Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Пользователи OneDrive for Business смогут блокировать загрузку видео при совместном использовании мультимедиа

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 14:09
  • Просмотров: 0

Microsoft добавит дополнительную функцию безопасности в OneDrive for Business и SharePoint.

По умолчанию пользователи могут загружать видео, переданное через OneDrive.

После этого изменения, когда пользователи обмениваются отдельными видео- и аудиофайлами, у них появится возможность создания ссылок для обмена, которые не позволят получателям скачивать файл.

Получатели смогут продолжать просматривать файлы с помощью встроенного опыта воспроизведения OneDrive.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
  • 0
Похожие новости
Обзор Windows 10
Microsoft показала дорожную карту для OneDrive for Business

Microsoft показала дорожную карту для OneDrive for Business

Microsoft анонсировала несколько улучшений для OneDrive

Microsoft анонсировала несколько улучшений для OneDrive

OneDrive for Business получит улучшения поиска в следующем месяце

OneDrive for Business получит улучшения поиска в следующем месяце

Microsoft скоро позволит загружать файлы объемом до 250 ГБ в OneDrive, Teams и SharePoint

Microsoft скоро позволит загружать файлы объемом до 250 ГБ в OneDrive, Teams и SharePoint

Компания Microsoft анонсировала майский пакет обновлений для OneDrive

Компания Microsoft анонсировала майский пакет обновлений для OneDrive




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 46
Пользователей: 0
Гостей: 46
Роботы: Yandex Google
+6  
Новостей: 13934
+0  
Комментариев: 39458
+0  
Пользователей: 10083