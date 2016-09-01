Пользователи OneDrive for Business смогут блокировать загрузку видео при совместном использовании мультимедиа
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 14:09
- Просмотров: 0
Microsoft добавит дополнительную функцию безопасности в OneDrive for Business и SharePoint.
По умолчанию пользователи могут загружать видео, переданное через OneDrive.
После этого изменения, когда пользователи обмениваются отдельными видео- и аудиофайлами, у них появится возможность создания ссылок для обмена, которые не позволят получателям скачивать файл.
Получатели смогут продолжать просматривать файлы с помощью встроенного опыта воспроизведения OneDrive.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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