Устройства Microsoft Teams Rooms получат поддержку Meet now и улучшенное приложение Calling

Microsoft работает над некоторыми новыми возможностями для устройств Teams Rooms, специализированных решений для видеоконференций для профессиональных конфигураций в конференц-залах. Этот релиз нацелен на то, чтобы согласовать взаимодействие с настольным приложением Microsoft Teams, и он предназначен только для определенных устройств Teams Rooms в Windows, таких как Surface Hub.Прежде всего, Microsoft представит функцию Meet now, которая заменит существующий элемент управления собранием, доступный на консоли Teams Rooms. Как следует из названия, опция Meet now позволит пользователям мгновенно создавать специальные собрания всего несколькими щелчками мыши и приглашать других участников присоединиться к ним. Однако это изменение применяется только к устройствам Teams Rooms, которые работают в режимах «Только Microsoft Teams или Microsoft Teams (по умолчанию) и Skype for Business».В дополнение к поддержке Meet now, новый опыт Calling, который уже доступен для пользователей настольных компьютеров, также появится на устройствах Teams Rooms. Обновленное приложение Calling должно заменить выделенную панель управления набором номера на консоли Teams Rooms, позволяя пользователям совершать вызовы PSTN, индивидуальные вызовы и групповые вызовы.Согласно дорожной карте Microsoft 365, эти улучшения начнут развертываться на всех устройствах Microsoft Teams Rooms в январе 2022 года.Узнать другие подробности можно здесь