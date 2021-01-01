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Пользователи Microsoft Teams скоро смогут запрашивать доступ к запрещенным приложениям

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 17:54
  • Просмотров: 165
Пользователи Microsoft Teams скоро смогут запрашивать доступ к запрещенным приложениям

Пользователи Microsoft Teams в корпоративной среде очень часто разочаровываются, когда находят в магазине Teams идеальное приложение для улучшения своего рабочего процесса, но обнаруживают, что их администраторы заблокировали возможность добавления приложений.

Microsoft планирует немного упростить обжалование этого решения, добавив функцию, позволяющую пользователям запрашивать у администраторов разблокировку запрошенного приложения.

Запись в дорожной карте Microsoft 365 гласит:



Эта функция, скорее всего, создаст небольшую головную боль для администраторов Microsoft Teams, но также может существенно улучшить производительность для компании. Ожидается, что она будет выпушена в январе 2022 года.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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