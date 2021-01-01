Пользователи Microsoft Teams скоро смогут запрашивать доступ к запрещенным приложениям
-
- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 17:54
- Просмотров: 165
Пользователи Microsoft Teams в корпоративной среде очень часто разочаровываются, когда находят в магазине Teams идеальное приложение для улучшения своего рабочего процесса, но обнаруживают, что их администраторы заблокировали возможность добавления приложений.
Microsoft планирует немного упростить обжалование этого решения, добавив функцию, позволяющую пользователям запрашивать у администраторов разблокировку запрошенного приложения.
Запись в дорожной карте Microsoft 365 гласит:
Эта функция, скорее всего, создаст небольшую головную боль для администраторов Microsoft Teams, но также может существенно улучшить производительность для компании. Ожидается, что она будет выпушена в январе 2022 года.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
Похожие новости
Microsoft Teams позволит веб-пользователям управлять разрешениями камеры и микрофона для сторонних приложений
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 21
Пользователей: 0
Гостей: 21
Роботы: Yandex Google
Пользователей: 0
Гостей: 21
Роботы: Yandex Google
+3Новостей: 13942
+0Комментариев: 39458
+0Пользователей: 10083