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Веб-версия Outlook получит новую иконку в разделе «Группы»

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 18:15
  • Просмотров: 146

Microsoft обновит иконку в веб-версии Outlook. Компания заменит иконку Microsoft 365 Groups, отображаемую в разделе «Группы» на левой панели навигации, новым внешним видом.

В настоящее время она представлена иконкой папки, но в дальнейшем она будет заменена иконкой «Группы». Это изменение иконки обеспечит визуальную согласованность между веб-версией Outlook и настольным приложением Outlook.

Microsoft начнёт развертывать это изменение в середине декабря, а завершит - к концу января 2022 года.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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