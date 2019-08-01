Веб-версия Outlook получит новую иконку в разделе «Группы»
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 18:15
- Просмотров: 146
Microsoft обновит иконку в веб-версии Outlook. Компания заменит иконку Microsoft 365 Groups, отображаемую в разделе «Группы» на левой панели навигации, новым внешним видом.
В настоящее время она представлена иконкой папки, но в дальнейшем она будет заменена иконкой «Группы». Это изменение иконки обеспечит визуальную согласованность между веб-версией Outlook и настольным приложением Outlook.
Microsoft начнёт развертывать это изменение в середине декабря, а завершит - к концу января 2022 года.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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