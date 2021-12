Компания Microsoft выпустила Visual Studio Code 1.63.Вот список новых функций:• Предварительный просмотр темы Marketplace – Попробуйте цветовые темы, не устанавливая их;• Настройте порядок навигации по проблемам – Перейдите к следующей ошибке или предупреждению по степени серьезности или положению файла;• Показывайте команды в режиме скринкаста – Отображайте имена команд вместе с сочетаниями клавиш;• Улучшения Notebook – Настройка размера шрифта Markdown, улучшенная поддержка ссылок на файлы и URL;• Невидимое выделение Unicode – Выделение невидимых или сбивающих с толку символов Unicode;• Завершение методов TypeScript – Быстрое заполнение интерфейса и переопределение методов;• Предварительные версии расширений – Опробуйте новые функции и исправления расширений как можно раньше;• Новый приветственный опыт Java – Поможет вам настроить и изучить Java в VS Code.• Дополнительные расширения для vscode.dev – Ознакомьтесь с последними дополнениями для веб-версии VS Code;• Работа в контейнере на SSH–сервере – Команда Reopen in Container;Узнать другие подробности можно здесь