Microsoft выпустила Visual Studio Code 1.63
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 18:50
- Просмотров: 149
Компания Microsoft выпустила Visual Studio Code 1.63.
Вот список новых функций:
• Предварительный просмотр темы Marketplace – Попробуйте цветовые темы, не устанавливая их;
• Настройте порядок навигации по проблемам – Перейдите к следующей ошибке или предупреждению по степени серьезности или положению файла;
• Показывайте команды в режиме скринкаста – Отображайте имена команд вместе с сочетаниями клавиш;
• Улучшения Notebook – Настройка размера шрифта Markdown, улучшенная поддержка ссылок на файлы и URL;
• Невидимое выделение Unicode – Выделение невидимых или сбивающих с толку символов Unicode;
• Завершение методов TypeScript – Быстрое заполнение интерфейса и переопределение методов;
• Предварительные версии расширений – Опробуйте новые функции и исправления расширений как можно раньше;
• Новый приветственный опыт Java – Поможет вам настроить и изучить Java в VS Code.
• Дополнительные расширения для vscode.dev – Ознакомьтесь с последними дополнениями для веб-версии VS Code;
• Работа в контейнере на SSH–сервере – Команда Reopen in Container;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
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