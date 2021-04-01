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Функция сквозного шифрования для вызовов Microsoft Teams теперь общедоступна

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 20:45
  • Просмотров: 114

Еще в марте Microsoft объявила, что скоро добавит поддержку сквозного шифрования для вызовов Teams. После тестирования предварительной версии данной функции в течение последних нескольких месяцев Microsoft объявила об общедоступности сквозного шифрования (E2EE) для специальных VoIP-вызовов 1:1 в Teams. Если функция E2EE включена, во время вызова будут недоступны следующие функции:

• Запись;
• Титры и транскрипция в реальном времени;
• Передача вызовов (слепая, безопасная и консультационная);
• Call Park;
• Объединение вызовов;
• Вызов компаньона и перенос на другое устройство;
• Добавление участника, чтобы сделать индивидуальный вызов групповым;

Для поддержки требований безопасности и соответствия требованиям клиентов ИТ-отдел будет иметь полный контроль над тем, кто может использовать E2EE в организации. E2EE может быть включена для всей организации или только для подмножества пользователей.

Эта функция доступна в последней версии настольного клиента Teams для Windows или Mac.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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