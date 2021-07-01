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Microsoft выпустила Visual Studio 2022 for Mac Preview 4

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 16:01
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Microsoft объявила о выпуске Visual Studio 2022 for Mac Preview 4. Компания заявила, что это обновление продолжает переход к полностью нативному пользовательскому интерфейсу macOS, исправляет множество проблем, предлагает новые способы компоновки окон и улучшает функциональность поиска. Ниже вы можете увидеть иконки на экране, которые показывают, где можно закрепить окно — это лишь одна из новых функций в Preview 4.


Нажмите на изображение для демонстрации


Список изменений выглядит следующим образом:

Инструменты Git

• Перенесено диалоговое окно Manage Stashes в нативный пользовательский интерфейс;
• Исправлена проблема, из-за которой представление изменений git медленно обновлялось из-за внешних изменений;
• Исправлена проблема, из-за которой ревизия не выбиралась, а добавление нового тега не отображалось;
• Исправлен размер столбца в промежуточной области Git Changes;

Оболочка IDE

• Новое окно инструментов для опыта drag & drop docking;
• Улучшено/исправлено несколько мелких проблем с диалоговым окном «Присоединить к процессу»;
• Новые экраны предпочтений перенесены в нативный пользовательский интерфейс: Политики/форматирование исходного кода, заголовки редактора и комментарии;
• Перенесено диалоговое окно «Новый макет» в нативный пользовательский интерфейс;
• Исправлена проблема, из-за которой в окне свойств не отображались свойства элемента управления;
• Исправлена проблема, из-за которой окно вывода сборки теряло содержимое после завершения сборки;
• Исправлена проблема, из-за которой окна инструментов отображались при первом создании;
• Исправлена проблема, из-за которой сочетание Ctrl + Click не работал в обозревателе решений;
• Исправлена проблема, из-за которой в диалоговом окне «Новый проект» не было финальной кнопки «Создать»;
• Исправлена проблема, из-за которой окно решения исчезало из-за исключения отладчика;
• Исправлен сбой при запуске IDE;

Пролуктивность .NET

• Исправлена проблема, из-за которой вы не могли выбрать файл dotnet при настройке пути dotnet в предпочтениях;
• Исправлена ошибка «Ошибка операции отладчика» при нажатии кнопки отладки после обновления версии 17.0 Preview 2 до Preview 3 на M1;
• Исправлена проблема, из-за которой при выборе клонирования проекта из репозитория и добавления шаблонов возникала ошибка «Не удалось установить инструмент dotnet-aspnet-codegenerator»
• Исправлена проблема, при которой при выборе клонирования проекта из репозитория и добавления scaffolding происходил сбой с ошибкой «Could not install 'dotnet-aspnet-codegenerator' tool'».

Поиск

• Добавлены новые функции группировки и «поиска по результатам»;
• Снова добавлены кнопки из окна результатов поиска 8.10;
• Исправлено зависание при отображении результатов поиска;
• Исправлена проблема, из-за которой результаты поиска «Найти в файлах» искажались при сортировке заголовков столбцов;
• Исправлена проблема, из-за которой первая буква не выделялась в результатах поиска;

Check for Updates

• Удалена неподдерживаемая установка .NET на Arm64;

В можете загрузить Visual Studio 2022 for Mac Preview 4 здесь.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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