Microsoft выпустила Visual Studio 2022 for Mac Preview 4

Нажмите на изображение для демонстрации

Microsoft объявила о выпуске Visual Studio 2022 for Mac Preview 4. Компания заявила, что это обновление продолжает переход к полностью нативному пользовательскому интерфейсу macOS, исправляет множество проблем, предлагает новые способы компоновки окон и улучшает функциональность поиска. Ниже вы можете увидеть иконки на экране, которые показывают, где можно закрепить окно — это лишь одна из новых функций в Preview 4.Список изменений выглядит следующим образом:• Перенесено диалоговое окно Manage Stashes в нативный пользовательский интерфейс;• Исправлена проблема, из-за которой представление изменений git медленно обновлялось из-за внешних изменений;• Исправлена проблема, из-за которой ревизия не выбиралась, а добавление нового тега не отображалось;• Исправлен размер столбца в промежуточной области Git Changes;• Новое окно инструментов для опыта drag & drop docking;• Улучшено/исправлено несколько мелких проблем с диалоговым окном «Присоединить к процессу»;• Новые экраны предпочтений перенесены в нативный пользовательский интерфейс: Политики/форматирование исходного кода, заголовки редактора и комментарии;• Перенесено диалоговое окно «Новый макет» в нативный пользовательский интерфейс;• Исправлена проблема, из-за которой в окне свойств не отображались свойства элемента управления;• Исправлена проблема, из-за которой окно вывода сборки теряло содержимое после завершения сборки;• Исправлена проблема, из-за которой окна инструментов отображались при первом создании;• Исправлена проблема, из-за которой сочетание Ctrl + Click не работал в обозревателе решений;• Исправлена проблема, из-за которой в диалоговом окне «Новый проект» не было финальной кнопки «Создать»;• Исправлена проблема, из-за которой окно решения исчезало из-за исключения отладчика;• Исправлен сбой при запуске IDE;• Исправлена проблема, из-за которой вы не могли выбрать файл dotnet при настройке пути dotnet в предпочтениях;• Исправлена ошибка «Ошибка операции отладчика» при нажатии кнопки отладки после обновления версии 17.0 Preview 2 до Preview 3 на M1;• Исправлена проблема, из-за которой при выборе клонирования проекта из репозитория и добавления шаблонов возникала ошибка «Не удалось установить инструмент dotnet-aspnet-codegenerator»• Исправлена проблема, при которой при выборе клонирования проекта из репозитория и добавления scaffolding происходил сбой с ошибкой «Could not install 'dotnet-aspnet-codegenerator' tool'».• Добавлены новые функции группировки и «поиска по результатам»;• Снова добавлены кнопки из окна результатов поиска 8.10;• Исправлено зависание при отображении результатов поиска;• Исправлена проблема, из-за которой результаты поиска «Найти в файлах» искажались при сортировке заголовков столбцов;• Исправлена проблема, из-за которой первая буква не выделялась в результатах поиска;• Удалена неподдерживаемая установка .NET на Arm64;В можете загрузить Visual Studio 2022 for Mac Preview 4 здесь Узнать другие подробности можно здесь