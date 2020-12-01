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Microsoft обновила дизайн приложения Microsoft Launcher для Surface Duo

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 17:07
  • Просмотров: 0
Microsoft обновила дизайн приложения Microsoft Launcher для Surface Duo

Компания Microsoft обновила приложение Microsoft Launcher для Surface Duo до версии 6.211102.0.1017440.

Вот список новых функций:

• Обновлена лента лаунчера и общий дизайн;
• Улучшена работа с лентой новостей;
• Улучшено переключение между рабочими и личными приложениями;
• Теперь доступны дополнительные фильтры для улучшения поиска;
• Были исправлены другие известные ошибки и внесены улучшения;

Владельцы Surface Duo 2 тоже получили такое же обновление, но оно, по-видимому, не приносит никаких серьёзных изменений.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
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