Microsoft обновила дизайн приложения Microsoft Launcher для Surface Duo
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 17:07
- Просмотров: 0
Компания Microsoft обновила приложение Microsoft Launcher для Surface Duo до версии 6.211102.0.1017440.
Вот список новых функций:
• Обновлена лента лаунчера и общий дизайн;
• Улучшена работа с лентой новостей;
• Улучшено переключение между рабочими и личными приложениями;
• Теперь доступны дополнительные фильтры для улучшения поиска;
• Были исправлены другие известные ошибки и внесены улучшения;
Владельцы Surface Duo 2 тоже получили такое же обновление, но оно, по-видимому, не приносит никаких серьёзных изменений.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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