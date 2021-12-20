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Microsoft будет проводить веб-шоу Windows Wednesday в следующем году

  • Категория: Microsoft
  • Дата: 20-12-2021, 14:31
  • Просмотров: 372

Стало известно о том, что Microsoft будет проводить веб-шоу Windows Wednesday в следующем году.

Что такое Windows Wednesday?

Windows Wednesday — это еженедельное 30-минутное веб-шоу в прямом эфире, в котором мы будем говорить обо всем, что связано с Windows. Microsoft пригласиn экспертов в предметной области, чтобы они рассказали об их инструментах и функциях, представили живые демонстрации и ответили на любые ваши вопросы! Некоторые темы, которые Microsoft рассмотрит, включают Windows Terminal, Windows Subsystem for Linux, Windows Sounds, PowerToys, и это лишь некоторые из них. Microsoft хотела бы пригласить тех из вас, у кого есть продукты или инструменты для Windows, принять участие в шоу! Это шоу будет вести Кайла Корица, а Скотт Хансельман станет со-ведущим некоторых эпизодов.

Когда и где я могу это посмотреть?

Windows Wednesday будет транслироваться в прямом эфире каждую среду в 8:00 AM PST/4:00 PM UTC на YouTube-канале разработчиков Windows и на веб-сайте Learn TV. Эпизоды будут доступны по запросу в течение дня в пятницу на той же неделе, на которой они вышли в эфир. Пилотный эпизод выйдет в эфир в среду, 5 января 2022 года, и Microsoft поговорит о том, как настроить Windows Terminal.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
devblogs.microsoft.com
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