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Microsoft Teams получит видеофильтры в марте 2022 года

  • Категория: Microsoft
  • Дата: 24-12-2021, 14:34
  • Просмотров: 227

Microsoft должна была выпустить функцию видеофильтров для Teams в августе. В октябре Microsoft объявила, что эта функция будет доступна в ноябре.

Теперь Microsoft заявила, что эта функция будет доступна в марте 2022 года. Перед тем, как присоединиться к собранию, пользователи смогут использовать эти видеофильтры, чтобы тонко регулировать уровни освещения и сглаживать черты лица, чтобы настроить свой внешний вид.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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