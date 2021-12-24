Microsoft Teams получит видеофильтры в марте 2022 года
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- Категория: Microsoft
- Дата: 24-12-2021, 14:34
- Просмотров: 227
Microsoft должна была выпустить функцию видеофильтров для Teams в августе. В октябре Microsoft объявила, что эта функция будет доступна в ноябре.
Теперь Microsoft заявила, что эта функция будет доступна в марте 2022 года. Перед тем, как присоединиться к собранию, пользователи смогут использовать эти видеофильтры, чтобы тонко регулировать уровни освещения и сглаживать черты лица, чтобы настроить свой внешний вид.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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