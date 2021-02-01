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Microsoft изменит стиль кнопки Push-to-Talk в Microsoft Teams Rooms

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 16:35
  • Просмотров: 113

Microsoft внесёт обновление в пользовательский интерфейс Microsoft Teams Rooms, приближая его к пользовательскому интерфейсу настольного приложения Microsoft Teams.





Последнее обновление внесет изменение в кнопку Cortana Push-to-talk. Она сменит иконку микрофона на аватар Cortana. Эта иконка будет отображаться как в пользовательском интерфейсе вне собрания, так и во время собрания.

Изменение дизайна направлено на то, чтобы соответствовать брендингу продукта Cortana.

Ожидается, что Microsoft начнёт развертывать улучшение в середине января, а завершит – в конце января.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruers.com
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