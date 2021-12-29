Microsoft начала развертывать функцию «Порядок поднятия рук» для Microsoft Teams
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- Категория: Microsoft
- Дата: 29-12-2021, 21:41
- Просмотров: 194
Вы можете виртуально поднять руки в Microsoft Teams с мая 2020 года, но на оживленных собраниях может быть трудно разобраться с теми, кто ответил.
????Christmas has come early - Ordering of hands in @MicrosoftTeams arrived in our tenant today ???? pic.twitter.com/uvSXLTYMnC— Cameron Dwyer (@CameronDwyer) December 21, 2021
Microsoft начала развертывать функцию «Порядок поднятия рук», которая помечает поднятые руки порядком, в котором они были подняты.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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