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Microsoft начала развертывать функцию «Порядок поднятия рук» для Microsoft Teams

  • Категория: Microsoft
  • Дата: 29-12-2021, 21:41
  • Просмотров: 194

Вы можете виртуально поднять руки в Microsoft Teams с мая 2020 года, но на оживленных собраниях может быть трудно разобраться с теми, кто ответил.



Microsoft начала развертывать функцию «Порядок поднятия рук», которая помечает поднятые руки порядком, в котором они были подняты.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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