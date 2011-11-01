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Qualcomm и Microsoft объединяют усилия для разработки AR-чипов и ускорения внедрения метавселенной

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 14:51
  • Просмотров: 114

На выставке CES 2022 компания Qualcomm объединила усилия с Microsoft в новом партнерстве, в рамках которого обе компании разработают кастомные чипы, которые будут способствовать внедрению дополненной реальности (AR) в ближайшие годы. Обе компании позиционируют себя как «сторонники метавселенной», причем инициатива охватывает как корпоративную, так и потребительскую сферу.

Что касается ощутимого результата, которго мы можем ожидать, то будут разработаны кастомные AR-чипы для легких и энергоэффективных очков, а также будут созданы новые мосты между Microsoft Mesh и Snapdragon Spaces XR Developer Platform.

Узнать другие подробности можно здесь.


Илья Источник:
neowin.net
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