Qualcomm и Microsoft объединяют усилия для разработки AR-чипов и ускорения внедрения метавселенной
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 14:51
- Просмотров: 114
На выставке CES 2022 компания Qualcomm объединила усилия с Microsoft в новом партнерстве, в рамках которого обе компании разработают кастомные чипы, которые будут способствовать внедрению дополненной реальности (AR) в ближайшие годы. Обе компании позиционируют себя как «сторонники метавселенной», причем инициатива охватывает как корпоративную, так и потребительскую сферу.
Что касается ощутимого результата, которго мы можем ожидать, то будут разработаны кастомные AR-чипы для легких и энергоэффективных очков, а также будут созданы новые мосты между Microsoft Mesh и Snapdragon Spaces XR Developer Platform.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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