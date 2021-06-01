Microsoft выпустила Visual Studio 2022 17.1 Preview 2
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 12:43
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Компания Microsoft выпустила Visual Studio 2022 17.1 Preview 2.
В последнем предварительном релизе стало проще сравнивать текущую ветку Git с другими ветками в режиме «бок о бок». Есть поддержка улучшенной отделенной головы, где вы можете проверить коммит и перейти к более старой точке в вашем репозитории, а также запустить ее. Запросы на изъятие и обновления команды теперь могут быть рассмотрены относительно быстрее. Также улучшается поддержка нескольких репозиториев, а IDE теперь гибко настраивается на легкие операции управления ветками. Кроме того, новые ветки могут автоматически создаваться во всех активных репозиториях, вам не нужно создавать их вручную для каждого из них. Наконец, в предварительной версии появилась функция Line-staging, которая позволяет разработчикам создавать фрагменты кода.
Если говорить про управление кодом, то очистка кода при явных операциях сохранения теперь может быть автоматизирована с помощью кастомных профилей очистки. Еще одна возможность, представленная в этой области, позволяет Visual Studio автоматически сохранять код, когда окно теряет фокус. Эти точки автоматического сохранения не будут запускать автоматическую очистку кода. Тем не менее, Microsoft подчеркнула, что эта функция все еще находится в стадии предварительной версии, и компания приветствует отзывы по этой теме.
Переходя к усовершенствованиям производительности .NET, вы можете установить курсор на целевой символ, а затем нажать F12 для быстрого перехода к исходному файлу. Также появилось новое окно Stack Trace Explorer, которое можно использовать для перехода к связанному коду. В пользовательском интерфейсе EditorConfig также были отредактированы стили именования. Они позволяют применять соглашения об именовании для вашей команды, которая клонирует репозиторий.
Разработчики встраиваемых систем, использующие C ++ в Visual Studio, будут рады узнать, что теперь существует больше поддерживаемых представлений, которые позволяют взаимодействовать с объектами операционной системы в реальном времени (RTOS) и периферийными регистрами на микроконтроллерах. Поиск всех ссылок в проектах C ++ теперь также на 22% быстрее.
Для тех, кто использует Visual Studio для разработки под macOS, Microsoft облегчает отладку ядра с помощью LLDB, и IDE будет автоматически нацеливать macOS в качестве конфигурации по умолчанию во время работы с CMake.
Наконец, теперь поддерживаются цветные вкладки. Visual Studio 2022 уже применяет цветовую схему по умолчанию к вкладкам, но теперь у пользователей есть возможность выбирать свои собственные цвета, чтобы различать различные проекты и расширения файлов.
Вы можете скачать Visual Studio 2022 17.1 Preview 2 здесь.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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