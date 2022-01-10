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Microsoft скоро позволит вам отключать уведомления во время собраний Teams

  • Категория: Microsoft
  • Дата: 10-01-2022, 17:50
  • Просмотров: 210
Microsoft скоро позволит вам отключать уведомления во время собраний Teams

Microsoft говорит, что текущий опыт получения уведомлений во время собраний сильно отвлекает, и нет простого способа отключения этих уведомлений, что делает их очень болезненными для пользователей.

Поэтому Microsoft введёт параметр, помогающий пользователю отключать уведомления во время собраний.



Глобальная настройка для отключения уведомлений во время собраний – Пользователь сможет найти эту настройку, нажав на «…» рядом с изображением профиля -> Перейти к глобальным настройкам -> Уведомления -> Собрания. Это отключит уведомления для всех собраний.



Разрешить/Отключить уведомления через uBar – Пользователь сможет включать/выключать уведомления для каждого собрания с помощью настройки, представленной в панели собраний.

Microsoft ожидает, что развертывание этой функции начнётся в начале февраля, а завершится - к середине марта.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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