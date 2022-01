Microsoft предложила обходной путь для сломанного поиска Outlook

В прошлом месяце сообщалось о том, что обновление до Windows 11 может сломать поиск Outlook. Теперь Microsoft сообщает, что та же проблема затрагивает и пользователей Windows, которые установили накопительное обновление KB5008212.Microsoft сообщает, что после установки обновления KB5008212 последние электронные письма могут не отображаться в результатах поиска.Если вы хотите полностью обойти проблему, то можете сообщить Outlook, что хотите использовать внутренний поиск Outlook, а не Windows Search Index, используя редактор реестра.1. В Windows щелкните правой кнопкой мыши «Пуск» и выберите «Выполнить». В поле «Открыть:» введите regedit и нажмите кнопку «ОК». Это откроет редактор реестра.2. Найдите этот подраздел в реестре и щелкните по нему:3. HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows.4. Нажмите Edit> New> Key и назовите новый ключ Windows Search.5. Выберите ключ Windows Search.6. Нажмите Edit> New> DWORD Value.7. Введите PreventIndexingOutlook в качестве имени DWORD и нажмите Enter.8. Щелкните правой кнопкой мыши PreventIndexingOutlook и выберите Modify.9. В поле Value введите 1, чтобы включить запись реестра, а затем нажмите кнопку ОК.10. Выйдите из редактора реестра и перезапустите Outlook.Если вы хотите снова включить Windows Desktop Search, вам нужно отключить параметр PreventIndexingOutlook, введя 0 (zero) и нажав OK.Узнать другие подробности можно здесь