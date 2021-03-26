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Microsoft предложила обходной путь для сломанного поиска Outlook

  • Категория: Microsoft
  • Дата: 10-01-2022, 18:47
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В прошлом месяце сообщалось о том, что обновление до Windows 11 может сломать поиск Outlook. Теперь Microsoft сообщает, что та же проблема затрагивает и пользователей Windows, которые установили накопительное обновление KB5008212.

Microsoft сообщает, что после установки обновления KB5008212 последние электронные письма могут не отображаться в результатах поиска.

Если вы хотите полностью обойти проблему, то можете сообщить Outlook, что хотите использовать внутренний поиск Outlook, а не Windows Search Index, используя редактор реестра.

Как исправить поиск Outlook, который не работает в Windows

1. В Windows щелкните правой кнопкой мыши «Пуск» и выберите «Выполнить». В поле «Открыть:» введите regedit и нажмите кнопку «ОК». Это откроет редактор реестра.
2. Найдите этот подраздел в реестре и щелкните по нему:
3. HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows.
4. Нажмите Edit> New> Key и назовите новый ключ Windows Search.
5. Выберите ключ Windows Search.
6. Нажмите Edit> New> DWORD Value.
7. Введите PreventIndexingOutlook в качестве имени DWORD и нажмите Enter.
8. Щелкните правой кнопкой мыши PreventIndexingOutlook и выберите Modify.
9. В поле Value введите 1, чтобы включить запись реестра, а затем нажмите кнопку ОК.
10. Выйдите из редактора реестра и перезапустите Outlook.

Если вы хотите снова включить Windows Desktop Search, вам нужно отключить параметр PreventIndexingOutlook, введя 0 (zero) и нажав OK.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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