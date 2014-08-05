Microsoft скоро позволит Teams на виртуальных машинах передавать и получать контроль
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 15:30
- Просмотров: 117
В домашнем офисе доступ к рабочей среде часто осуществляется через виртуальные рабочие столы. При использовании Microsoft Teams вы сталкиваетесь с проблемой, что не можете активировать управление собственным экраном для других пользователей. Кроме того, невозможно запросить и взять на себя управление другими компьютерами.
Это может быть чувствительным ограничением при совместной работе над проектами, особенно когда речь идет о поддержке.
Как видно из дорожной карты Microsoft 365, в настоящее время ведется работа по поддержке запроса и передачи управления для различных служб виртуальных рабочих столов. Для Citrix, VMWare и Windows Virtual Desktop сейчас выполняется реализация, которая должна охватить широкую базу.
Завершение реализации для Citrix и Azure Windows Desktop запланировано на март 2022 года, а VMWare присоединится к ним месяцем позже.
Это не единственное улучшение для виртуальных рабочих столов. В феврале будут доступны субтитры в реальном времени для аудиозвонков, без которых сейчас приходится обходиться. Кроме того, должна появиться возможность совершения экстренных вызовов с виртуальных машин в США.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
drwindows.de
drwindows.de
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