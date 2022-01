Microsoft Cloud for Retail станет общедоступной 1 февраля

Еще в 2021 году Microsoft анонсировала Cloud for Retail, которая является одной из ее многочисленных облачных вертикалей, охватывающих различные области, включая устойчивое развитие, некоммерческие организации, здравоохранение, производство и финансы. Короче говоря, Microsoft Cloud for Retail предлагает специализированные решения для отрасли, позволяющие компаниям унифицировать все свои источники данных, чтобы получить единое представление о клиенте, а затем использовать искусственный интеллект и имеющиеся данные для принятия обоснованных бизнес-решений. Microsoft заявила, что эта облачная вертикаль станет общедоступной 1 февраля 2022 года.Помимо объявления об общедоступности, Microsoft также выделила четыре возможности, которыми розничные продавцы могут воспользоваться благодаря возможностям, предлагаемым Cloud for Retail.Первое — это максимизация ценности розничных данных за счет надежного моделирования данных, объединяющего разнородные источники данных. Это позволит создавать профили клиентов, защищать их от мошенничества и проводить оперативную аналитику покупателей.Следующее, что у нас есть, — это повышение покупательского опыта, предлагая персонализированные рекомендации и результаты поиска, чтобы клиент был более заинтересован. Это также распространяется на цифровые рекламные решения, оптимизированное обслуживание клиентов и интеллектуальные магазины.Третьим в списке является разработка устойчивой цепочки поставок в режиме реального времени. Microsoft Cloud for Retail поможет магазинам лучше прогнозировать спрос, используя возможности искусственного интеллекта, чтобы они могли соответствующим образом управлять своими запасами и заказами. Другие возможности в этой области включают отчетность и сокращение выбросов углерода, планирование спроса и прозрачность цепочки поставок.Наконец, есть полномочия сотрудника магазина. Идея состоит в том, чтобы инвестировать в технологии для рабочей силы, чтобы обеспечить автоматизацию и связь в реальном времени. Microsoft утверждает, что преимущества этого подхода будут переданы клиенту и приведут к более высокому уровню удовлетворенности.Стоит отметить, что Microsoft поделится более подробной информацией на Retail Digital Forum 19 января.Узнать другие подробности можно здесь