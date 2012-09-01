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Microsoft представляет новую службу SSO для надстроек веб-версии Office

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 17:44
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Microsoft объявила о внедрении новой службы единого входа (SSO) для надстроек Office. Это относится только к Office в веб-интерфейсе пакета Microsoft. Компания также отметила, что эта новая служба будет применима только к надстройкам, используемым в Excel, Word и PowerPoint. Это означает, что надстройки Outlook в настоящее время не затронуты.

Microsoft заявляет, что улучшения, которые принесет это изменение конфигурации, включают повышение надежности и поддержку дополнительных сценариев, в которых используется веб-версия Office. Важно отметить, что, поскольку это новая служба, организациям, использующим надстройки веб-версии Office, необходимо добавить следующий идентификатор в список авторизованных клиентских приложений на портале Azure: 93d53678-613d-4013-afc1-62e9e444a0a5. Между тем, организациям, у которых уже добавлен следующий идентификатор, не нужно ничего дополнительно менять, поскольку эта групповая авторизация уже включает недавно введенную службу единого входа: ea5a67f6-b6f3-4338-b240-c655ddc3cc8e. Тем не менее, если ваши серверные приложения проверяют определенные идентификаторы приложений, вам нужно будет внести в них изменения.

Microsoft предупредила, что полностью перейдет на эту новую службу единого входа с 7 февраля, поэтому, если вы не обновите свою конфигурацию до этого момента, приложения не будут использовать стандартный поток единого входа и вместо этого вернутся к резервному варианту, если он доступен. Клиенты, которые не вносят рекомендуемые изменения, могут увидеть ошибку 13005 в качестве ответа. Таким образом, рекомендуется, чтобы организации, использующие надстройки веб-версии Office, немедленно обновили свои авторизованные идентификаторы приложений, дополнительные сведения об этом можно найти здесь.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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