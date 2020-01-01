Microsoft развертывает опыт Teams Walkie Talkie на большем количестве устройств

Ни для кого не секрет, что пандемия меняет работу всех работников, причем быстрее, чем мы когда-либо видели. Расширение прав и возможностей передовых работников по-прежнему имеет важное значение для цифровой трансформации. Вместе с нашими партнерами мы снабжаем передовых сотрудников инструментами, которые позволяют им оставаться на связи со своей командой и руководством компании, концентрируясь на клиенте или текущей работе. Мы считаем, что, если все сделано правильно, технологии могут модернизировать рабочие процессы и повысить производительность труда, а также улучшить культуру труда и общение.

Microsoft анонсировала улучшения и функции для передовых работников. Среди них - предстоящая общедоступность Cloud for Retail. Компания также представила ряд других улучшений, включая развертывание опыта Teams Walkie Talkie на большем количестве устройств.Microsoft заключила партнерское соглашение с Zebra, чтобы сделать приложение Teams Walkie Talkie общедоступным на множестве устройств, включая TC5x, TC7x, TC2x, EC30, EC50, EC55, MC3300 и MC9300. Это расширит возможности передовых работников, позволяя им оставаться продуктивными даже в суровых условиях. Кроме того, цифровая функция push-to-talk также становится общедоступной для устройств iOS — ранее она уже была доступна на устройствах Android. Для тех, кто не знает, Walkie Talkie — это цифровая функция push-to-talk, предлагаемая Teams, которая обеспечивает безопасную и четкую связь через облако.В том же духе улучшается интеграция Teams с Zebra Reflexis. Это обеспечивает связь между решениями Reflexis Workforce Management и приложением Shifts в Teams, предлагая пользователям единый интерфейс для запроса и одобрения запросов на отгулы, а также планирования смен.Также теперь доступны запланированные виртуальные очереди в Teams. Они предлагают упрощенное представление о встречах, времени ожидания и задержках персонала для более прозрачного опыта.Переходя к Viva — платформе взаимодействия с сотрудниками от Microsoft — приложение Connections можно использовать для связи передовых сотрудников с ресурсами и активами компании, такими как инструменты, новости, культура и многое другое. Оно также предлагает интеграцию с Workday и Espressive для работы с персоналом. Между тем, приложение Learning имеет некоторые обновления в виде обновленного опыта, который упрощает назначение партнерских решений, таких как SAP SuccessFactors, Cornerstone OnDemand и Saba Cloud.Эмма Уильямс, корпоративный вице-президент Microsoft, сказала следующее об улучшениях, которые компания внедрила для передовых работников:Наконец, Microsoft также упростила управление устройствами для ИТ-администраторов, предложив оптимизированный опыт поиска и защиты потерянных устройств.Узнать другие подробности можно здесь