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Microsoft обновила приложение OneDrive для iPhone и iPad

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 20:07
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Microsoft обновила приложение OneDrive до версии 12.61.1 для iPhone и iPad.

Вот полный список изменений:

• VoiceOver теперь всесторонне считывает даты для папок в представлении «Библиотеки»;
• Назначение ролей для кнопок фильтра, которые появляются при поиске папки/файла, было обновлено, чтобы VoiceOver правильно объявлял элемент управления;
• Теперь VoiceOver объявляет соответствующие роли для кнопок на странице «План пользователей» и на странице «Библиотеки»;
• Внесены изменения в соотношение яркости иконок на страницах «Вход» и «Ведите пароль» пароля», чтобы обеспечить четкую видимость иконок;
• Контент, представленный на странице «Вход», теперь соответствующим образом адаптируется к настройкам большого текста;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
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