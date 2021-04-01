Microsoft обновила приложение OneDrive для iPhone и iPad
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 20:07
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Microsoft обновила приложение OneDrive до версии 12.61.1 для iPhone и iPad.
Вот полный список изменений:
• VoiceOver теперь всесторонне считывает даты для папок в представлении «Библиотеки»;
• Назначение ролей для кнопок фильтра, которые появляются при поиске папки/файла, было обновлено, чтобы VoiceOver правильно объявлял элемент управления;
• Теперь VoiceOver объявляет соответствующие роли для кнопок на странице «План пользователей» и на странице «Библиотеки»;
• Внесены изменения в соотношение яркости иконок на страницах «Вход» и «Ведите пароль» пароля», чтобы обеспечить четкую видимость иконок;
• Контент, представленный на странице «Вход», теперь соответствующим образом адаптируется к настройкам большого текста;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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