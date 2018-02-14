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Мобильное приложение Xbox для iOS и Android теперь позволяет делиться игровыми захватами с помощью ссылки

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 15:22
  • Просмотров: 51

Microsoft упрощает обмен захватами игр Xbox за пределами Xbox Live. Как заметил ресурс OnMSFT, в приложении Xbox для iOS и Android начала развертываться функция обмена ссылками, которая позволит пользователям делиться любым игровым захватом, загруженным в Xbox Live, с помощью простой ссылки.

При просмотре захватов игры на мобильном телефоне вы увидите опцию «Копировать ссылку», которая создаст ссылку в буфере обмена. В приложении вы можете изменить настройки конфиденциальности в приложении, чтобы все пользователи Интернета могли видеть ваши захваты, и, если вы сделаете их видимыми только для друзей, им потребуется войти в веб-версию Xbox Live, чтобы увидеть ваш контент.



По умолчанию консоли Xbox автоматически загружают захваты в Xbox Live, и этот контент легко доступен из мобильного приложения Xbox. Пользователи уже могли делиться игровыми захватами со своими друзьями в Xbox Live или за ее пределами, загружая свой контент на свои телефоны, но обмен ссылками делает этот процесс намного более плавным.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
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