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Microsoft позволит следить за YouTube-каналами в Edge

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 16:03
  • Просмотров: 0
Microsoft позволит следить за YouTube-каналами в Edge

В последней версии Edge Canary пользователи могут следить за создателями контента, когда они посещают их канал с помощью кнопки в адресной строке.


Нажмите на изображение для демонстрации


Если вы выберете его, вы увидите следующее всплывающее окно.



После этого посты отображаются в разделе «Создатели» на вкладке «Коллекции».



Хотя эта функция использует RSS, который является глобальным стандартом, она, похоже, доступна только на YouTube, что, вероятно, является довольно мудрым шагом со стороны Microsoft, поскольку это избавит пользователей от перегруженности, но все же даст возможность получать ленту от пользователей без доступа к традиционным социальным сетям.

Как упоминалось ранее, эта функция в настоящее время доступна в Edge Canary, хотя в настоящее время она недоступна для всех пользователей.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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