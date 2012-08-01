Microsoft приобретает Activision Blizzard за $68.7 млрд
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 16:29
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В последнее время Activision Blizzard попала в неприятную ситуацию из-за обвинений в неправомерных действиях на рабочем месте, женоненавистнической культуры и многого другого. Против издателя было возбуждено несколько судебных исков, и в самых последних отчетах даже указывается, что почти 40 сотрудников покинули компанию с июля 2021 года, а генеральный директор Бобби Котик не предпринял решительных действий.
Вчера, к большому удивлению, Microsoft объявила о покупке Activision Blizzard за $68.7 млрд долларов, при этом каждая акция оценивается в $95. Пока сделка не будет завершена, Microsoft и Activision будут продолжать работать отдельно. Однако, как только сделка будет заключена, Activision будет отчитываться непосредственно перед Microsoft, а точнее перед Филом Спенсером.
С приобретением Activision и ее 10000 сотрудников в различных студиях Microsoft станет третьей по величине игровой компанией в мире с точки зрения доходов. Софтверный гигант поглотит всю интеллектуальную собственность Activision, включая Call of Duty, Candy Crush, Overwatch, Diablo и Warcraft. Глава Xbox Фил Спенсер сказал о сделке следующее:
Игроки во всем мире любят игры Activision Blizzard, и мы верим, что у творческих команд впереди все самое лучшее. Вместе мы построим будущее, в котором люди смогут играть в те игры, в которые они хотят, практически в любом месте.
Между тем, генеральный директор Activision Бобби Котик сделал следующее заявление:
более чем 30 лет наши невероятно талантливые команды создали одни из самых успешных игр. Сочетание талантов мирового класса Activision Blizzard и выдающихся франшиз с технологиями Microsoft, распространением, доступом к талантам, амбициозным видением и общей приверженностью играм и инклюзивности поможет обеспечить наш дальнейший успех в отрасли, которая становится все более конкурентной.
Хотя сделка была одобрена советами директоров обеих компаний, она должна будет пройти одобрение регулирующих органов и акционеров, что важно, учитывая характер сделки, ее стоимость и потенциальные антимонопольные опасения. Это должно произойти в конце 2023 финансового года.
Будет интересно посмотреть, как покупка изменит игровой ландшафт, если она будет одобрена. После того, как Microsoft приобрела ZeniMax Media еще в сентябре 2020 года, было подтверждено, было подтверждено, что PlayStation лишится будущих игр, издаваемых компанией. Еще неизвестно, будет ли эта стратегия применима и к последней сделке. На данный момент Microsoft лишь смутно отметила, что «играми Activision Blizzard пользуются на различных платформах, и мы планируем продолжать поддерживать эти сообщества в дальнейшем».
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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