Microsoft приобретает Activision Blizzard за $68.7 млрд

Игроки во всем мире любят игры Activision Blizzard, и мы верим, что у творческих команд впереди все самое лучшее. Вместе мы построим будущее, в котором люди смогут играть в те игры, в которые они хотят, практически в любом месте.

более чем 30 лет наши невероятно талантливые команды создали одни из самых успешных игр. Сочетание талантов мирового класса Activision Blizzard и выдающихся франшиз с технологиями Microsoft, распространением, доступом к талантам, амбициозным видением и общей приверженностью играм и инклюзивности поможет обеспечить наш дальнейший успех в отрасли, которая становится все более конкурентной.