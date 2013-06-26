Приложение One Outlook может быть официально представлено этой весной
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 21:01
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Microsoft все еще работает над клиентом One Outlook для Windows и macOS, который также называется Project Monarch. Мы уже видели раннюю версию приложения в прошлом году, и сегодня Мэри Джо Фоли сообщает, что Microsoft может официально представить приложение весной 2022 года.
Согласно предыдущим отчетам, Microsoft должна была выпустить приложение One Outlook в прошлом году, но этого не произошло. Тем не менее, компания все еще проводит внутреннее тестирование приложения, и новый клиент очень похож на текущую веб-версию Outlook в. Ожидается, что приложение будет использовать один и тот же пользовательский интерфейс в Windows и macOS.
«Microsoft может быть готова предоставить тестовую версию нового Outlook инсайдерам Windows в каналах Dev и Beta к концу марта или началу апреля 2022 года, говорят мои контакты», — написала Фоли. «К концу июля или августу этого года Microsoft надеется предоставить его инсайдерам в Slow Channel, хотя эта целевая дата может сдвинуться до осени, как сказали мои контакты».
По словам Фоли, Microsoft сделает клиент «One Outlook» доступным в качестве опции в следующих крупных обновлениях для Windows 10 и Windows 11, которые выйдут осенью 2022 года, и приложение должно быть закреплено рядом с существующими UWP-приложениями «Почта» и «Календарь». Microsoft также не будет заставлять пользователей отказываться от существующих версий Outlook для Windows и Mac, которые поддерживают функции для опытных пользователей, которые все еще нужны многим корпоративным пользователям. Однако UWP-приложения «Почта» и «Календарь», которые годами не получали существенных обновлений, скорее всего, исчезнут.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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