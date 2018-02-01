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Microsoft начнёт развертывать Microsoft Defender for Business для компаний с планом Microsoft 365 Business Premium в конце февраля

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 21:11
  • Просмотров: 91

Microsoft Defender for Business, новое решение для защиты конечных точек для корпоративных клиентов, скоро будет развернуто для организаций с планом Microsoft 365 Business Premium. Впервые о новом предложении по обеспечению безопасности было сказано на конференции Microsoft Ignite в ноябре, а месяц спустя оно стало доступно в качестве предварительной версии для избранных клиентов.

Поскольку предприятия малого и среднего бизнеса сталкиваются с растущим числом кибератак, Microsoft разработала Microsoft Defender for Business как простое и экономичное решение для обеспечения безопасности конечных точек корпоративного уровня для организаций со штатом до 300 сотрудников. Для крупных организаций Microsoft предлагает два отдельных плана Microsoft Defender for Endpoint с различными функциями безопасности.

Основные элементы Microsoft Defender for Business включают защиту от вредоносных программ и вирусов, автоматическое расследование и исправление, а также интеграцию с порталом администрирования Microsoft 365 Lighthouse и сторонними инструментами безопасности. Если Microsoft Defender for Business будет включен в состав Microsoft 365 Business Premium ($20 за пользователя в месяц), он также будет доступен как отдельное предложение ($3 за пользователя в месяц). Решение также поддерживает клиентов, имеющих локальные приложения для работы с электронной почтой и повышения производительности.

Microsoft планирует начать развертывать Microsoft Defender for Business для компаний с планом Microsoft 365 Business Premium в конце февраля, а все клиенты должны получить его к началу марта. Если вы хотите принять участие в публичной предварительной версии, то можете узнать всю необходимую информацию здесь.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
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