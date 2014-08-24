Microsoft смогла отразить самую мощную DDoS-атаку на серверы Azure
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 19:28
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Microsoft установила новый рекорд, отразив DDoS-атаку (Distributed Denial of Service) с мощностью 3.47 Тбит/с в ноябре прошлого года.
В посте в блоге Microsoft поделилась данными о защите Azure от DDoS-атак за третий квартал 2021 года. Компания отметила, что во второй половине 2021 года наблюдалось увеличение количества DDoS-атак. Поскольку услуги атаки доступны по дешевке, DDoS является популярным методом атаки, который может использовать каждый.
Во второй половине 2021 года Microsoft отражала в среднем 1955 атак в день, что на 40% больше, чем в первой половине. Однако это меркнет по сравнению с 4296 атаками, которые были предотвращены 10 августа 2021 года. В общей сложности компании удалось защитить своих пользователей от более чем 359 713 уникальных атак во второй половине 2021 года. При этом Microsoft также установила новый рекорд, защитив серверы Azure от DDoS-атаки с мощностью 3.47 Тбит/с и 340 миллионами пакетов в секунду. Атака была совершена из более чем 10000 источников по всему миру и включала такие страны, как США, Китай, Южная Корея, Россия, Таиланд, Индия, Вьетнам, Иран, Индонезия и Тайвань.
Кроме того, в декабре компания также столкнулась с еще двумя атаками с мощностью более 2.5 Тбит/с, обе были совершены в Азии. Microsoft также отметила огромный рост числа DDoS-атак в Восточной Азии, включая Гонконг и Индию. Во многом это связано с игровым ростом, особенно в таких странах, как Гонконг и Южная Корея. Между тем рост внедрения цифровых технологий в Индии увеличил «общую подверженность региона киберрискам».
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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