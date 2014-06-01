Microsoft отменяет выпуск ОС Azure Sphere версии 22.01

В период оценки 22.01 клиент сообщил о периодических сбоях сетевого подключения в процессе обновления ОС при использовании интерфейса Ethernet ENC28J60 для подключения к Интернету. Чтобы соответствовать нашим стандартам качества, мы отменяем релиз 22.01 на время исследования этого.

Microsoft объявила об отмене запуска последней версии Azure Sphere. Обновление, которое планировалось развернуть для пользователей Azure Sphere, должно было быть ОС Azure Sphere версии 22.01.Ранее эта версия должна была стать общедоступной 26 января. Однако Microsoft не смогла выпустить её в запланированный день, заявив, что новая версия не прошла контроль качества. Это также подтвердило, что проблема в канале Retail Eval привела к отмене релиза 22.01.Комментируя отмену, Microsoft заявила:Кроме того, было указано, что обновления, которые будут поставляться с версией 22.01, были незначительными, и ни одно из них не было критическим обновлением безопасности. Microsoft также заявила, что канал Retail Eval будет по-прежнему предоставлять версию 22.01, пока не будет развернута следующая версия.Хотя релиза 22.01 Microsoft заверила пользователей Azure Sphere, что версия 22.02 будет запущена почти через три недели.Узнать другие подробности можно здесь