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Microsoft Lists больше не будет поддерживать iOS и iPadOS 13

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 19:25
  • Просмотров: 95

Приложение Microsoft Lists для устройств Apple iPhone и iPad обновилось до версии 1.58.1.

Вот полный список изменений:

• Это обновление содержит исправления ошибок и улучшения стабильности;
• Мы хотели бы сообщить нашим пользователям, что в ближайшее время мы планируем отказаться от поддержки iOS и iPadOS 13. Lists продолжит поддерживать текущую версию iOS/iPadOS (15) и предыдущую версию iOS/iPadOS 14;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
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