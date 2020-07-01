Microsoft Lists получает поддержку личных учетных записей Microsoft в качестве предварительной версии
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 20:55
- Просмотров: 79
Microsoft Lists, одно из последних дополнений компании к экосистеме Microsoft 365, сегодня получает поддержку личных учетных записей Microsoft в качестве предварительной версии.
Чтобы протестировать поддержку личных учетных записей Microsoft в Microsoft Lists, вам нужно войти в число первых 200000 энтузиастов, которые зарегистрируются на lists.live.com. Эта публичная предварительная версия будет доступна только в веб-версии, и пользователям, которым необходимо использовать Microsoft Lists с бизнес-аккаунтом, потребуется переключаться между учетными записями или использовать другой веб-браузер.
С помощью этой публичной предварительной версии Microsoft хочет увидеть, что малый бизнес и отдельные пользователи могут делать с Microsoft Lists, и веб-приложение действительно достаточно универсально с настраиваемыми представлениями и пользовательским интерфейсом с вкладками. «Мы разработали приложение на основе ядра Microsoft Lists, а также представили новые возможности, такие как представления с вкладками, совместное использование из столбца Person, добавление встроенных изображений и многое другое», — пояснила Microsoft.
Если вы не знаете, как начать работу с Microsoft Lists, компания предложила несколько вариантов использования, включая управление приложениями для работы или колледжа, поиск дома или квартиры или планирование мероприятий. Вы также можете делиться списками с другими людьми, использующими потребительскую предварительную версию, и отслеживать обновления в режиме реального времени.
Во время предварительной версии пользователи Microsoft Lists с личными учетными записями Microsoft смогут создавать только до 50 списков, содержащих до 2000 элементов в списке, а также существует ограничение в 200 МБ для файлов в списке. Хотя в этой предварительной версии доступны не все функции коммерческой версии, Microsoft предлагает тестировщикам использовать кнопку обратной связи в приложении, чтобы делиться предложениями и улучшениями.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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