Microsoft заблокировала почти 71 млрд кибератак в 2021 году

Несмотря на быстрый рост угроз за последние два года, наблюдается низкий уровень внедрения надежной аутентификации личности, такой как многофакторная аутентификация (MFA) и решения без пароля. Например, наше исследование показывает, что по состоянию на декабрь 2021 года в разных отраслях только 22% клиентов, использующих Microsoft Azure Active Directory (Azure AD), Microsoft Cloud Identity Solution, внедрили надежную защиту аутентификации личности.

Microsoft представила Cyber Signals, новый онлайн-журнал по кибербезопасности, который будет содержать последние исследования Microsoft и данные о различных текущих киберугрозах. Журнал будет выходить ежеквартально, и в своем анонсе в блоге компания заявила, что в прошлом году она смогла предотвратить миллиарды угроз кибербезопасности с помощью своих решений.В частности, Microsoft заявила, что в 2021 году она заблокировала почти 71 млрд кибератак с помощью Microsoft Defender for Endpoint, Microsoft Defender for Office 365 и Microsoft Azure Active Directory (AD). Разбивка приведена ниже:• С января по декабрь 2021 года Microsoft Defender for Endpoint заблокировал более 9.6 млрд вредоносных программ, нацеленных на корпоративные и потребительские устройства;• С января по декабрь 2021 года Microsoft Defender for Office 365 заблокировал более 35.7 млрд фишинговых и других вредоносных сообщений электронной почты, предназначенных для корпоративных и частных клиентов;• С января по декабрь 2021 года Microsoft (Azure Active Directory) обнаружила и заблокировала более 25.6 млрд попыток взлома учетных записей корпоративных клиентов путем подбора украденных паролей;Microsoft, тем не менее, также выразила обеспокоенность по поводу очень заметного отсутствия внедрения таких методов, как многофакторная аутентификация и решения без пароля. Компания пишет:Узнать другие подробности можно здесь